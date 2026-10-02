"Podrán decirme gorda, pero fea...": El tajante mensaje de Michelle Carvalho que sacó aplausos en redes

02 oct. 2026 - 11:45 hrs.

Hace unas semanas, Michelle Carvalho inició un proceso muy personal para bajar de peso, después de años diciendo que no quería cambiar y que se sentía bien tal como estaba.

Precisamente, la brasileña ha mencionado en más de una ocasión que ella se siente bien como está. Sin embargo, hay procesos internos y de salud que la llevaron a tomar esta decisión para sentirse más viva, además de explicar que simplemente sintió que era el momento para hacerlo.

Desde dicha ocasión, ha iniciado un camino para bajar de peso que ha compartido con sus seguidoras, el que no ha estado exento de uno que otro comentario malicioso.

La declaración de principios de Michelle Carvalho

"Lo siento, chicos, pero la gordura es solo un estado que se puede cambiar en cualquier momento, en cambio la belleza, pura genética y no hay nada que más hacer", escribió la modelo brasileña en un video donde aparece ella posando y demostrando su encanto.

Y es que en el video también se puede leer otra vez su declaración de principios, ya que la modelo dejó textualmente otro mensaje que dice: "Podrán decirme gorda, pero fea, ¡JAMÁS!".

De inmediato, todas las amigas, cercanas y seguidoras de Michelle aparecieron para aplaudir la valentía que tenía para subir esto, además de confirmar que, efectivamente, la belleza natural de Carvalho es algo que no se puede pagar.

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