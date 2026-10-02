"Sé que puedo con esto": Marité Matus publica motivador mensaje para dejar atrás las recientes polémicas

02 oct. 2026 - 13:00 hrs.

Aunque Marité Matus se ha visto envuelta en algunas polémicas durante el último tiempo por su relación con Camilo Huerta, así como algunos proyectos, la exesposa de Arturo Vidal no pierde la esperanza.

Y es que, siendo una reconocida empresaria, la chilena siempre busca motivar a quienes la siguen desde hace un tiempo en sus redes sociales.

Fue así que la influencer nacional dejó un extenso mensaje en sus historias de Instagram, donde, pese a todo lo que ocurre en su vida, siempre mira hacia adelante.

El motivador mensaje de Marité Matus

"Octubre, allá vamos", dijo en un comienzo, y de inmediato agregó "hoy me aplaudo por todo lo que soy, por lo que he logrado y por todo aquello en lo que me he convertido".

"Qué mujer más capaz, mágica y poderosa estoy descubriendo en mí", expresó, a lo que añadió que "de la mano de Dios, confiando en sus planes y entendiendo que todo tiene un propósito".

"Estoy orgullosa de mí. Y sé que puedo con esto y muchísimo más", cerró.

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