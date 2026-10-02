Este sábado 3: Estreno de Mi humano y yo y nueva temporada de Viajando Ando marcarán la tarde cultural en Mega

02 oct. 2026 - 13:27 hrs.

Este sábado 3, Mega tendrá una tarde de programación que reunirá historias de vida, destinos internacionales y tradiciones chilenas, con contenidos que invitan a descubrir nuevas realidades, conocer distintas culturas y acercarse a las personas que mantienen vivos sus oficios y costumbres.

La jornada comenzará a las 14:45 horas con el estreno de Mi humano y yo, el regreso de Sebastián Jiménez a las pantallas de Mega después de 18 años. El espacio pondrá en el centro a mascotas extraordinarias y a las personas que han cambiado sus vidas a través del cuidado, el rescate y el amor, en relatos que combinan compañía, superación, humor y aprendizaje.

Mi humano y yo / Mega

A las 18:10 horas será el turno de Dani Urrizola y Viajando Ando, que regresa con su sexta temporada con su invitación a descubrir el mundo desde una mirada cercana y entretenida.

En su primer capítulo, la ruta llegará a Malasia para explorar Kuala Lumpur, una capital donde conviven la arquitectura contemporánea de las Torres Petronas, la riqueza espiritual de las Batu Caves y la diversidad cultural de sus barrios y mercados. El recorrido también se adentrará en la gastronomía callejera de Jalan Alor y en la vida nocturna de una ciudad que reúne tradiciones malayas, chinas e indias.

Viajando Ando / Mega

La programación se completa con Acceso a lo nuestro (16:15 horas) que presenta un recorrido por el mundo del circo a través de la historia del Circo Panamericano y la familia González, que suma seis generaciones de artistas. Reconocidos por su destreza en el trapecio, su trayectoria también se vincula con el Cirque du Soleil, donde varios miembros de la familia han desarrollado parte de sus carreras.

Bajo el mismo techo: mi querida familia (17:15) mostrará a tres familias que mantienen vivos oficios y expresiones tradicionales. Desde Chimbarongo, los Jorquera-Torres compartirán su trabajo en artesanía en mimbre; los Lizana, de San Ramón, mostrarán el legado de casi un siglo de chinchineros y organilleros. En tanto, los Ahumada-Caro reunirán a cuequeros para celebrar su próxima boda, en una fiesta dedicada al baile nacional.

La tarde finalizará a las 19:15 horas con Nuestras Fiestas, que esta semana viaja hasta San Javier para conocer la Fiesta del Santo del Niche. Con cerca de un siglo de historia, esta celebración reúne fe popular, costumbres campesinas, rancheras, cumbias, carreras a la chilena y una tradicional "agüita milagrosa".

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