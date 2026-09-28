Burbujas, juegos y peluches: Eugenia Lemos comparte los mejores momentos del cumpleaños de su hija Alegra

28 sept. 2026 - 13:30 hrs.

Solo unos días después de su viaje familiar a Nueva York, Eugenia Lemos y su esposo Matías Kosznik festejaron el cumpleaños número uno de su hija Alegra.

La diseñadora argentina recibió un reconocimiento por su aporte a la moda de parte del Consejo Municipal de la metrópoli estadounidense. Solo unos días después de regresar al país, se reunió con familiares y amigos para conmemorar la primera vuelta al sol de su bebita.

La fiesta de cumpleaños de la hija de Eugenia Lemos

"Primer añito de Alu, nuestra hijita amada", expresó Euge Lemos junto a un video que registra los mejores momentos de la celebración.

El color rosa predominó en la decoración, que incluyó un letrero en forma de nube con el nombre de la cumpleañera, una piñata en forma de elefantito, así como estantes llenos de peluches y muñecas que luego obsequiaron a los invitados.

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Alegra se vio divertida en el área de juegos dispuestos para la ocasión, un tobogán inflable y una piscina de pelotas rosadas.

La niña lució una mini corona plateada, un vestidito de tul color crema con un enorme lazo en la parte trasera y una pequeña chaqueta amarilla.

Cuando llegó el momento de cantar el cumpleaños y soplar las velas, el ambiente se llenó de burbujas, lo que dio un toque de magia al festejo.

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"¡Gracias, familia y amigos por venir desde el norte, desde el sur, desde el oeste, para pasar un día lleno de amor y alegría! ¡Los queremos mucho!", escribió Lemos en la publicación.

"¡Nivel de evento cumpleañero, qué lindos!"; "Hermoso festejo de su primer añito! Cariños grandes"; "Aww, qué cumpleaños más bello, digno de Alegra, que Dios la bendiga", comentaron algunos seguidores de la presentadora.

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