La selección de Colombia vuelve a la cancha: Así podrás ver sus partidos por Mega GO

30 sept. 2026 - 12:30 hrs.

La Selección Colombia se prepara para enfrentar a Paraguay y Perú en dos nuevos amistosos internacionales que podrás disfrutar en 4K HDR con el Plan Sports de Mega GO.

Colombia se vive por Mega GO

La Selección Colombia vuelve a la cancha durante octubre para disputar dos nuevos encuentros internacionales, los que estarán disponibles de forma exclusiva a través de Mega GO.

El primer desafío será ante Paraguay, este viernes 2 de octubre desde las 20:30 hrs. en New Jersey. Posteriormente, Colombia enfrentará a Perú el martes 6 de octubre a partir de las 19:15 hrs. en Miami.

Los suscriptores del Plan Sports podrán disfrutar de ambos encuentros en 4K HDR.

¿Cuándo juega Colombia?

Colombia vs. Paraguay - Viernes 2 de octubre: 20:30 hrs en New Jersey

Viernes 2 de octubre: 20:30 hrs en New Jersey Colombia vs. Perú - Martes 6 de octubre: 19:15 hrs. en Miami

Vive más deporte con el Plan Sports

Además de estos encuentros de la Selección Colombia, el Plan Sports permite disfrutar amistosos, encuentros oficiales y otros eventos deportivos disponibles en Mega GO.

Plan Sports Mensual

El Plan Sports Mensual tiene un valor de $4.490 al mes y permite acceder a los contenidos deportivos disponibles en Mega GO, incluyendo los próximos partidos de la Selección Colombia.

Plan Sports Anual

Para quienes buscan disfrutar del deporte durante todo el año, el Plan Sports Anual tiene un valor de $2.990 al mes con un total de $35.880 en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

Al elegir el Plan Sports Anual, los usuarios pueden ahorrar $18.000 en comparación con el pago mensual normal durante 12 meses. Vive los próximos partidos de Colombia en 4K HDR y disfruta toda la emoción del deporte con el Plan Sports de Mega GO.