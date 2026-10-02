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Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 80: ¿Vale la pena endeudarse por un familiar?

  • Por Mega

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Graciela llegó para contar su historia, y es que hace un tiempo pasó dinero a Claudio, un sobrino al que consideraba un hijo, pero este nunca devolvió lo prestado. 

Fue así como Graciela quedó con una deuda que supera los 5 millones de pesos, siendo perseguida por distintas casas de cobranza, así como verse obligada a sumar un trabajo hasta casi medianoche para juntar el dinero. 

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La situación generó una enorme desesperanza en Graciela, quien además, en el programa, escuchó el testimonio de Gabriela, una expareja que tuvo Claudio y a quien también estafó con dinero. 

Carmen Gloria: Fuerte y Claro
Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Graciela está desesperada

A raíz de esta situación, Carmen Gloria Arroyo aconsejó a Graciela ser asesorada por Grupo Defensa, quienes la ayudarán a repactar sus deudas y, de alguna forma, vivir mejor. 

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Y es que, al ver que Claudio no era una persona de confiar, Graciela optó por tomar esta ayuda de los abogados y seguir adelante con su vida. 

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