Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 80: ¿Vale la pena endeudarse por un familiar?

02 oct. 2026 - 17:30 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Graciela llegó para contar su historia, y es que hace un tiempo pasó dinero a Claudio, un sobrino al que consideraba un hijo, pero este nunca devolvió lo prestado.

Fue así como Graciela quedó con una deuda que supera los 5 millones de pesos, siendo perseguida por distintas casas de cobranza, así como verse obligada a sumar un trabajo hasta casi medianoche para juntar el dinero.

La situación generó una enorme desesperanza en Graciela, quien además, en el programa, escuchó el testimonio de Gabriela, una expareja que tuvo Claudio y a quien también estafó con dinero.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Graciela está desesperada

A raíz de esta situación, Carmen Gloria Arroyo aconsejó a Graciela ser asesorada por Grupo Defensa, quienes la ayudarán a repactar sus deudas y, de alguna forma, vivir mejor.

Y es que, al ver que Claudio no era una persona de confiar, Graciela optó por tomar esta ayuda de los abogados y seguir adelante con su vida.

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