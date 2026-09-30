"Yo quiero luchar": Fresia afirma que vecina robó y estafó a su tía en el lecho de su muerte

30 sept. 2026 - 16:05 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Fresia llegó para denunciar a una de sus vecinas, quien se habría robado el dinero de su tía fallecida, quien tenía un avanzado deterioro mental.

La mujer de 63 años partió diciendo que la vida le ha quitado bastante con la muerte de sus tres hijos, sus hermanos y su padre. Sin embargo, busca avanzar por su hija y su nieta, mismo hecho que la lleva a reclamar por la casa de su tía.

"Mi tía Eliana era para mí una persona genial", expresó, y agregó que siempre compartía con la familia, pero la dejó de ver cuando se fue a Lampa y ella se quedó sola.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Fresia quiere recuperar la casa de su tía

Asimismo, declaró que siempre estaban atentas y las vecinas del barrio se preocupaban de ella. No obstante, afirmó que "a mí se me derrumbó el mundo al enterarme de que mi tía Eliana había muerto, nosotros llegmaos al cementerio vimos personas extrañas".

"Los días pasaron y me entero de lo peor, al saber que la mujer que cuidaba a mi tía se quedó con su casa y todo lo que le pertenecía a mi tía. ¿Cómo va a ser ella la dueña de la casa y nosotros dónde quedamos? Supuestamente, pagó la casa y nosotros nunca vimos ese dinero", aseguró, y agregó que nunca vieron un peso.

Actualmente, Fresia vive con su pareja, pero ella afirmó que si alguna vez termina con él, se quedará sin nada para su nieta e hija, lo que la tiene realmente preocupada.

"Yo quiero luchar por lo que me pertenece a mí y a mis hijos para salir adelante con ellos; ¿cómo va a ser tanto el abuso que está haciendo esa mujer con uno?", recalcó.

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