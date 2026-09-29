"Nunca fue nuestra mamá": Iván se defiende de las acusaciones de abandono por parte de Andrea

29 sept. 2026 - 16:50 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Andrea llegó hasta el programa para pedir ayuda con el cuidado de su tía Magdalena, quien tiene dos hijos que no se hacen cargo de ella.

Precisamente, Andrea explicó que ella cuidaba a su tía cuando una vecina la llamó diciéndole que Magdalena estaba en total abandono. Al ir a verla, descubrieron que era real, por lo que ahora quiere que uno de los dos hijos se haga responsable.

Un equipo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro tomó contacto con Iván, uno de los hijos de Magdalena, quien explicó por qué están distanciados y entregó detalles sobre el distanciamiento.

Hijo de Magdalena explica la relación con su madre

"La verdad es que ella nunca fue a nuestra mamá. Siempre nos dejó abandonados; era una alcohólica y nos dejaba sin comer. Entonces, por eso nos traumó mucho de ella", comentó Iván, y afirmó que hace años no tienen relación.

Asimismo, agregó que "siempre fue dependiente de mi papá, siempre tuvo el vicio del alcoholismo y dedicada a consumir tranquilizantes".

"A Andrea (le) voy a hacer una demanda civil con ella, porque se metieron en un tema que no ha correspondido a ella", cerró.