Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 77: Andrea necesita ayuda para cuidar a su tía
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Andrea presentó la historia de Magdalena, su tía lejana y de la que tuvo que hacerse cargo luego de que sus propios hijos la abandonaran.
La mujer, de 64 años, ya tenía a cargo a su madre y Magdalena llegó como un agregado que la hizo colapsar. Por esto, pidió ayuda al programa para contactar a cualquiera de los dos hijos de su tía y que la ayuden.
Fue así como el programa logró contactar con Iván, uno de los hijos, pero este alegó que Magdalena nunca fue su madre, ya que tenía muchos vicios y nunca se preocupó de su hermano y él.
Andrea necesita ayuda
Al ver esta situación, Carmen Gloria Arroyo afirmó que podía ser hasta cruel pedirle a unos hijos que se hagan cargo de una madre que nunca estuvo presente, no sin antes felicitar a Andrea por su enorme humanidad.
Ante esto, el programa buscó una forma de ayudar y se aclaró que se puso en marcha una búsqueda por una pensión de alimentos por parte de los hijos de Magdalena.
Asimismo, la directora del Sename afirmó que existe una responsabilidad del Estado para que se encuentre un lugar para que esta persona viva de forma digna.
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