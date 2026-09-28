Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 76: Comunidad denuncia conflictos con vecino acumulador

28 sept. 2026 - 17:20 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Paola López, vecina de La Granja, lleva más de un año pidiendo ayuda por la acumulación de madera y basura en la casa de don Pablo, un vecino de la tercera edad. Su temor se agrava porque hace seis años perdió su propia casa en un incendio y no quiere revivir esa tragedia.

"Tengo miedo que, por un vecino de mal vivir se me vuelva a quemar de nuevo (mi casa) y la de todos. Ese es mi problema y ese es el temor que tengo", declaró.

Según el testimonio de Paola y otros residentes del barrio, el comportamiento de don Pablo cambió tras la muerte de su hermano en 2016. Desde ese entonces, se habrían registrado conflictos por el acopio excesivo de materiales, lo que posteriormente generó una plaga de ratones. Además, algunos padres indicaron que también se pelearía con los niños que juegan en la calle.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Este adulto mayor vive solo y trabajaba como mueblista. Su hija Belén explicó que su padre intentó volver a su oficio y por eso acopió maderas. Ella, en contacto con el programa se mostró dispuesta a mediar, aunque reconoció no tener los medios para trasladar el taller de su padre.

La municipalidad de La Granja fijó el 1 de octubre como plazo para que la familia autorice la limpieza del sitio; si no se cumple, pedirán una orden judicial. También se comprometieron a derivar a don Pablo a atención de salud mental.

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