Paola recurrió a Fuerte y Claro: Teme que vecino acumulador pueda causar un incendio en su casa

28 sept. 2026 - 16:25 hrs.

En este capítulo de Fuerte y Claro conocimos el drama de Paola López, quien tras el trauma del incendio de su casa, ahora teme que la acumulación de escombros y madera por parte de su vecino Pablo causen la misma tragedia otra vez.

Hace seis años, un siniestro destruyó la vivienda de Paola, pero gracias a un bingo que organizaron dentro del propio barrio, ella pudo reconstruir su hogar. "Fue terrible, porque esa sensación no se la doy a nadie. (...) Tengo miedo que por un vecino de mal vivir se me vuelva a quemar de nuevo".

La situación no siempre fue así. Antes mantenía una buena relación con la familia de su vecino, especialmente con el fallecido hermano de Pablo, Samuel, a quien recuerda como una persona humanitaria y correcta.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Tras este deceso, hubo un vuelco en su actitud y comenzaron los conflictos. "Cambió su modo de actuar, cambió su modo de ser peleando con los niños, con vecinos. Lamentablemente, nosotros no sabemos por qué, pero no hallamos qué hacer con el vecino y soy infeliz con eso".

La acumulación no solo genera un riesgo constante, sino que ya ha traído problemas, pues se han detectado plagas de ratones en las inmediaciones.

"Él barre todos los días a la calle, pero es una persona que no entiende. Yo no sé qué qué piensa, porque hasta arriba del techo tiene basura. (...) Por eso estoy aquí, señorita Carmen Gloria, para que usted me ayude realmente, porque yo no puedo seguir así", solicitó.

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