Andrea busca que los hijos de su tía se hagan responsables de ella: "No sabemos cuánto tiempo le queda"

29 sept. 2026 - 16:05 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Andrea, una mujer de 64 años que se hizo cargo de su madre, pero también de su tía Magdalena, a quien la encontró abandonada.

Andrea casi siempre se ha dedicado al cuidado de su madre, pero desde hace dos años se hace cargo de Magdalena, quien tiene dos hijos, los que no quieren saber nada de ella.

"Esto empezó con una llamada que se produjo el 16 de abril del 2025. Estábamos en la casa, normal, suena el teléfono y nos llama una vecina de Magdalena, y esta vecina nos dice que ella está en pésimas condiciones; cuando nosotros llegamos a ver a Magdalena, la casa estaba en abandono absoluto, la casa estaba tan abandonada como Magdalena (...) Había mal olor, sucia la cocina, el living comedor estaba lleno de muebles, herramientas", comentó Andrea.

Andrea pide ayuda por su tía

De inmediato, Andrea supo que, pese a que tendría mucho más trabajo y pospondría muchas cosas en su vida, se haría cargo de ella por lo mucho que su abuela quería a su tía, pero el costo es muy alto.

"Yo sabía que tenía 2 hijos, pero yo nunca me imaginé que la tenían abandonada. Magdalena los ha tratado de contactar por teléfono y ellos no contestan el teléfono", comentó Andrea, y agregó que "ella le pregunta: 'Dime, por favor, Iván, Eric, ¿por qué no me vienes a ver?"'.

"Y ellos simplemente dicen, ´¿Por qué no te mueres? Cuando te mueras, no nos avises´. A ese nivel", aseguró Andrea.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

"Yo acudí al programa como última tabla de salvación para lograr que ella logre tener una vida digna, una vida acompañada; necesitamos que los hijos se hagan cargo económicamente de su madre para poder costear una residencia", afirmó.

Finalmente, cerró diciendo "si pudiera enviarles un mensaje a los hijos de Magdalena, les digo, por favor, por humanidad, que se acerquen a la vida de su mamá. Hoy está mejor, pero necesita, no solamente la parte económica de ustedes, necesita la contención emocional, porque no sabemos cuánto tiempo le queda a Magdalena".

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