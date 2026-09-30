Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 78: Una sobrina reclama la herencia de su tía

30 sept. 2026 - 17:30 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Fresia llegó para denunciar que Johanna, vecina de su tía Eliana, estafó a la mujer de 93 años y se quedó con todo lo que pertenecía a su familiar.

Por lo mismo, la mujer de 63 años pide ayuda, ya que, según ella, su tía siempre se preocupaba por ella y sus hermanos, y aunque no pudieron verla durante sus últimos años de vida, ella debía quedarse con la herencia.

Ante esto, el programa inició una búsqueda para descubrir qué había pasado en esta controversial compra y venta.

Carmen Gloria Arroyo da un veredicto

Precisamente, un equipo logró contactar con Johanna, quien afirmó que todo lo que ocurrió en la compra de la vivienda es completamente legal.

Asimismo, se logró verificar que todo estuvo bajo las leyes con notarios, médicos de cabecera de Elisa y neurólogos, quienes confirmaron que se encontraba en buen estado.

De todas formas, Carmen Gloria Arroyo afirmó que existía un método para presentar ante la justicia que Elisa no estaba bien, pero para esto se debían presentar pruebas exactas y no solo con dichos.

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