Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 79: ¿Es justo perder la casa tras un divorcio?

01 oct. 2026 - 17:10 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Gema llegó para denunciar que su exmarido vendió el hogar familiar por la mitad del valor que se debía.

Y es que la mujer aseguró que durante 30 años tuvo que soportar violencia intrafamiliar, infidelidades y muchas otras situaciones durante la relación.

Una vez terminado el vínculo, ella tomó sus cosas y se fue a vivir con su hija menor, la que todavía seguía muy apegada a su padre. Sin embargo, en un momento él decidió alejarse de todos.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Los problemas de Gema

Carmen Gloria Arroyo explicó a Gema que en unos tres meses, aproximadamente, debería entregar la casa, pero el proceso de liquidación de la sociedad conyugal se podría haber evitado, pero también es un momento en el que por fin podrá tomar las riendas de su vida.

Asimismo, Carmen Gloria invitó a Gema a que diera los pasos al frente desde ahora en adelante y que no esperara que el resto de la gente respondiera o actuara por ella.

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