Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 79: ¿Es justo perder la casa tras un divorcio?
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Gema llegó para denunciar que su exmarido vendió el hogar familiar por la mitad del valor que se debía.
Y es que la mujer aseguró que durante 30 años tuvo que soportar violencia intrafamiliar, infidelidades y muchas otras situaciones durante la relación.
Una vez terminado el vínculo, ella tomó sus cosas y se fue a vivir con su hija menor, la que todavía seguía muy apegada a su padre. Sin embargo, en un momento él decidió alejarse de todos.
Los problemas de Gema
Carmen Gloria Arroyo explicó a Gema que en unos tres meses, aproximadamente, debería entregar la casa, pero el proceso de liquidación de la sociedad conyugal se podría haber evitado, pero también es un momento en el que por fin podrá tomar las riendas de su vida.
Asimismo, Carmen Gloria invitó a Gema a que diera los pasos al frente desde ahora en adelante y que no esperara que el resto de la gente respondiera o actuara por ella.
Leer más de
Más Capítulos
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 78: Una sobrina reclama la herencia de su tía
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 77: Andrea necesita ayuda para cuidar a su tía
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 76: Comunidad denuncia conflictos con vecino acumulador
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 75: Fabiola busca trabajo en medio de enfermedad crónica
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 74: Una madre quiere salvar a su hija de repetir la historia
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 73: Una mujer no quiere perder su hogar