Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 79: ¿Es justo perder la casa tras un divorcio?

  • Por Mega

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Gema llegó para denunciar que su exmarido vendió el hogar familiar por la mitad del valor que se debía.

Y es que la mujer aseguró que durante 30 años tuvo que soportar violencia intrafamiliar, infidelidades y muchas otras situaciones durante la relación.

Lo más visto de Carmen Gloria, Fuerte & Claro

Una vez terminado el vínculo, ella tomó sus cosas y se fue a vivir con su hija menor, la que todavía seguía muy apegada a su padre. Sin embargo, en un momento él decidió alejarse de todos.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro
Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Los problemas de Gema 

Carmen Gloria Arroyo explicó a Gema que en unos tres meses, aproximadamente, debería entregar la casa, pero el proceso de liquidación de la sociedad conyugal se podría haber evitado, pero también es un momento en el que por fin podrá tomar las riendas de su vida.

Ir a la siguiente nota

Asimismo, Carmen Gloria invitó a Gema a que diera los pasos al frente desde ahora en adelante y que no esperara que el resto de la gente respondiera o actuara por ella. 

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro

Leer más de

Más Capítulos