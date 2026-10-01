"Mi casa se fue a remate": Gema alega que su exmarido se distanció de sus hijos y vendió el hogar familiar

01 oct. 2026 - 16:10 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro conocimos la historia de Gema, quien de un día para otro se enteró de que la casa en la que había vivido por 30 años fue vendida.

Precisamente, todo ocurrió luego de la separación con Héctor, su marido, quien la vendió a la mitad del precio que correspondía.

Y es que Gema expresó que al principio todo era bueno, pero luego él la traicionó, le fue infiel y sus estados de ánimo cambiaron, demostrando que en la iglesia era una persona calmada y al llegar a su hogar se convertía en alguien lleno de ira, según argumentó en el programa.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Gema no sabe qué hacer

Lamentablemente, la violencia siempre formó parte de la dinámica de esta relación, por lo que ella un día decidió tomar las maletas y quedarse en otro lado con su hija, aseveró en la entrevista.

Todo cambió cuando su exmarido dejó encerrado a uno de sus hijos en la casa familiar, lo que terminó con la llegada de Carabineros y un quiebre en la relación.

"Hoy me siento triste porque esta casa ya no es de nosotros... Mi casa se fue a remate, nunca entendí por qué, ahora me encuentro viviendo sola con mi hija", expresó.

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