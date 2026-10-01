"Ya en camino": El potente mensaje de Mane Swett camino a nueva audiencia para recuperar a su hijo

01 oct. 2026 - 16:45 hrs.

La actriz chilena Mane Swett sigue luchando por recuperar a su hijo, quien se encuentra desde hace tiempo con su padre John Bowe en Estados Unidos.

Recordemos que todo esto inició en 2023, cuando su hijo Santiago viajó a Estados Unidos para pasar su período de vacaciones con su padre, el periodista John Bowe.

Sin embargo, el niño habría decidido no volver con su madre y se quedó en EE.UU. manifestando a la justicia sus intenciones de quedarse en dicho país, según la versión de Bowe. Tras esto, Swett empezó una travesía para traerlo de regreso a Chile.

La última audiencia de Mane Swett

"Ya en camino, familia. #ResisteMamá", escribió la actriz, dando a entender que iba camino a la audiencia que tendría este 1 de octubre, siendo esta una de las últimas chances para recuperar a su hijo.

Luego de esta instancia, la actriz tendrá que esperar la respuesta de la justicia estadounidense por la custodia del niño y si podrá volver a ver a su hijo.

Cabe destacar que esta audiencia se inició luego de que la justicia de Nueva York dejara sin efecto la resolución que entregó a Bowe la custodia del menor de edad.

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