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"Ya en camino": El potente mensaje de Mane Swett camino a nueva audiencia para recuperar a su hijo

  • Por Matías Rivera

La actriz chilena Mane Swett sigue luchando por recuperar a su hijo, quien se encuentra desde hace tiempo con su padre John Bowe en Estados Unidos. 

Recordemos que todo esto inició en 2023, cuando su hijo Santiago viajó a Estados Unidos para pasar su período de vacaciones con su padre, el periodista John Bowe. 

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Sin embargo, el niño habría decidido no volver con su madre y se quedó en EE.UU. manifestando a la justicia sus intenciones de quedarse en dicho país, según la versión de Bowe. Tras esto, Swett empezó una travesía para traerlo de regreso a Chile. 

La última audiencia de Mane Swett

"Ya en camino, familia. #ResisteMamá", escribió la actriz, dando a entender que iba camino a la audiencia que tendría este 1 de octubre, siendo esta una de las últimas chances para recuperar a su hijo. 

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Luego de esta instancia, la actriz tendrá que esperar la respuesta de la justicia estadounidense por la custodia del niño y si podrá volver a ver a su hijo. 

Cabe destacar que esta audiencia se inició luego de que la justicia de Nueva York dejara sin efecto la resolución que entregó a Bowe la custodia del menor de edad. 

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