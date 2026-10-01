Gemma Collado revela que volvió a enfrentar un melanoma después de cinco años: "Necesitaba desconectar"

01 oct. 2026 - 12:30 hrs.

La exchica reality y modelo española Gemma Collado reveló a través de redes sociales que su melanoma volvió a su vida después de cinco años.

Y es que Gemma sufrió de esta afección hace unos años, pero la había erradicado en su momento. Sin embargo, esta regresó a su vida y la obligó a someterse a nuevos tratamientos.

Recordemos que hace unos años la española sufrió una parálisis facial de la que dejó registor en redes sociales e informó a sus seguidores y seguidoras cómo lo detectó a tiempo.

Gemma Collado habla de su enfermedad

"He estado un poco desaparecida por aquí y os quería contar por qué", dijo en un comienzo, posteando una fotografía de ella.

Enseguida, y sin mucho preámbulo, comentó que "hace 18 días me volvieron a operar del melanoma que ya tuve hace 5 años. Mis ánimos no han sido los mejores y necesitaba desconectar un poco".

"Hoy por fin me han dado la noticia que tanto esperaba: Ya no hay células malignas en mi cuerpo. Solo puedo decir gracias, vida. Eterna gratitud. Vuelvo poco a poco", expresó.

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En otra historia, mostró la cicatriz que quedó de su operación y agradeció los mensajes de cariño que ha recibido tras confesar lo que estaba pasando en su vida.

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