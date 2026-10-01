Gemma Collado revela que volvió a enfrentar un melanoma después de cinco años: "Necesitaba desconectar"
La exchica reality y modelo española Gemma Collado reveló a través de redes sociales que su melanoma volvió a su vida después de cinco años.
Y es que Gemma sufrió de esta afección hace unos años, pero la había erradicado en su momento. Sin embargo, esta regresó a su vida y la obligó a someterse a nuevos tratamientos.
Recordemos que hace unos años la española sufrió una parálisis facial de la que dejó registor en redes sociales e informó a sus seguidores y seguidoras cómo lo detectó a tiempo.
Gemma Collado habla de su enfermedad
"He estado un poco desaparecida por aquí y os quería contar por qué", dijo en un comienzo, posteando una fotografía de ella.
Enseguida, y sin mucho preámbulo, comentó que "hace 18 días me volvieron a operar del melanoma que ya tuve hace 5 años. Mis ánimos no han sido los mejores y necesitaba desconectar un poco".
"Hoy por fin me han dado la noticia que tanto esperaba: Ya no hay células malignas en mi cuerpo. Solo puedo decir gracias, vida. Eterna gratitud. Vuelvo poco a poco", expresó.
En otra historia, mostró la cicatriz que quedó de su operación y agradeció los mensajes de cariño que ha recibido tras confesar lo que estaba pasando en su vida.
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