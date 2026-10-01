Flaviana Seeling celebra sus 49 años con su familia y energía renovada: "Mi mayor éxito no está en mis logros"

01 oct. 2026 - 16:00 hrs.

La bailarina brasileña Flaviana Seeling cumplió 49 años esta semana y los celebró con toda su familia, pero quien se robó las miradas fue su bebé Vicente.

Precisamente, Flaviana subió un video donde aparece con toda su familia, en el que cambian el "40" que aparece en la torta, por un "49", dejando en claro cuántos años cumple ella.

De inmediato, la brasileña recibe el amor de toda su familia, y es que su relación con Orlando Carmona ha evolucionado tanto que es como si hubiesen estado siempre juntos.

Flaviana Seeling celebra sus 49 años

Asimismo, más adelante subió postales de lo que fue su celebración con su círculo cercano y escribió "mi mayor éxito no está en mis logros, está en la familia que construí".

En esa línea, comentó "gracias, gracias por tanto amor" en un post donde se le puede ver con la torta en su mano, sentada en un sillón y con elegante vestido negro.

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