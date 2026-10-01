"Vamos por la primera noche": El arduo trabajo de Melina Noto para entrenar el desapego de Alanna

01 oct. 2026 - 13:15 hrs.

La maternidad cambió por completo a Melina Noto, y es que la modelo argentina dedicó su vida por completo a Alanna, quien nació de su relación con Pangal Andrade.

Mezclando su vida laboral con la materna, Melina ha convivido estos meses con su retoño, a la que ya ha llevado en distintas aventuras y vacaciones, pero nunca se ha separado de ella.

Por lo mismo, lo que ocurrió esta semana fue un cambio importante para la argentina, quien está aprendiendo a soltar.

El apego de Melina Noto

Precisamente, a través de redes sociales, la argentina explicó que le ha costado mucho dejar que Alanna duerma sola en su cunita. Sin embargo, la noche de este miércoles fue muy especial.

"Desde que nació Alanna, siempre durmió con nosotros; está cerca del año y mamá no da más con tantos despertares nocturnos", dijo en un comienzo Melina.

En esa línea, explicó que hace unos días empezaron con un plan de sueño muy gradual, ya que ella "es muy aprensiva y hoy no durmió sus siestas en cuna, sino que vamos por la primera noche".

"En unos días le cuento cómo seguimos, pero la meta es que duerma de corrido", cerró la argentina, dando a entender que el proceso sigue adelante.

Instagram

Todo sobre Melina Noto