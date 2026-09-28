"Lo hacemos con mucho orgullo": El motivador mensaje de Pilar Cox al mostrar su nuevo emprendimiento

28 sept. 2026 - 12:30 hrs.

"Les digo honestamente, es una maravilla". Así se expresó Pilar Cox mientras daba a seguidores una demostración del emprendimiento en el que trabaja desde hace un tiempo.

"Somos una pequeña pyme, una creación que tuvo Cecilia Sepúlveda hace muchos años. En la vida nos encontramos y comenzamos a trabajar juntas", relató la recordada animadora y actriz en un video publicado en sus redes sociales.

La pyme de Pilar Cox

Pilar Cox y Sepúlveda ofrecen un servicio de lavado de autos a domicilo, una actividad que la uruguaya realizó con destreza en el video que grabó para inspirar a sus fans a crear sus propios emprendimientos.

"¿Cómo comienzo? Me echo mi cremita en las manos. Harta cremita. Guantes de látex", dijo mientras se preparaba para dejar impecable un auto blanco.

Instagram @pilarcox_oficial

La comunicadora mostró a detalle cómo iba dejando limpias todas las partes del vehículo con una manguera, una aspiradora y pañitos de pulir.

"Así dejamos nuestros autos. Lo hacemos con muchas ganas, con mucho orgullo y con alegría. A veces nos manguereamos, jugamos. Es muy entretenido", comentó con entusiasmo.

"Les invito a todas las mujeres, porque nosotras somos de la tercera edad; sin embargo, estamos totalmente clever para hacer cosas, para hacer pymes, para trabajar. ¡Hagan cosas, inventen, muévanse, lo que sea!", exhortó a sus seguidoras.

Hace un año Pilar estuvo invitada en el programa Only Friends, donde le recordaron que alguna vez fue "la mujer mejor pagada" de la televisión nacional y le preguntaron en qué invirtió el dinero.

"Eduqué a mis hijos, yo siempre los mantuve. Me compré casa, los pude educar en un buen colegio", respondió en aquel momento, aunque también dejó claro que para ella, su mejor ganancia fue "el cariño de la gente hasta el día de hoy".

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