"Tengo que rogarle": Jennifer exige pensión de alimentos al padre de su hija y acusa deuda de $12 millones

12 oct. 2026 - 16:24 hrs.

En un nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Jennifer Reyes, de 36 años, quien exige que Gabriel, el padre de su hija, cumpla con el pago de la pensión de alimentos.

Jennifer conoció a Gabriel cuando tenía 20 años y, tras un breve tiempo de relación, quedó embarazada. Según relató, desde un comienzo él se negó a asumir sus responsabilidades.

La mujer acusó que la falta de compromiso no solo se ha reflejado en el sustento económico, sino también en la ausencia de un vínculo afectivo entre Gabriel y su hija, una situación que, según sostuvo, se mantiene hasta hoy.

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"Tengo que rogarle para que dé pensión o para que vea a mi hija. Cada vez que lo llamo para pedirle que venga a ver a mi hija o que venga a los cumpleaños o a cualquier cosa, él no llega, siempre está con mentiras", afirmó.

Tras años de silencios y ausencias, Jennifer recibió una llamada inesperada que parecía ofrecer una solución al conflicto por la pensión de alimentos. Sin embargo, aseguró que detrás de esa supuesta ayuda había otra dificultad.

Según relató, la actual pareja de Gabriel también lo habría demandado por pensión de alimentos, por lo que la retención de los fondos de sus retiros de las AFP tendría que repartirse entre ambas causas.

No obstante, Jennifer aseguró que Gabriel y la otra mujer están casados y viven juntos en la comuna de Talcahuano.

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