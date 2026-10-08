Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 84: Roland dice que le cobraron una deuda que no existe

08 oct. 2026 - 17:20 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Roland, de 65 años, llegó hasta el programa para denunciar que le descontaron $32 millones de la AFP por una deuda de pensión de alimentos que sí pagó.

Precisamente, el hombre alegó que por años se hizo cargo de los gastos de su exmujer e hijos, incluyendo el dividendo de la casa donde viven y la universidad.

No obstante, cuando su exesposa y el resto de su familia lo demandaron para actualizar la deuda, el tribunal le retuvo $32 millones y estableció que aún debía pagar otros $24 millones.

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El periodista Rafael Venegas se contactó con el abogado de sus demandantes, quien señaló que su hija está dispuesta a condonar la deuda, puesto que entiende que sí se hizo cargo de los gastos que estableció el tribunal. Sin embargo, su excónyuge mantendría la disputa legal.

Dicho esto, Carmen Gloria Arroyo afirmó que se debe entender que cuando un acuerdo se alcanza en un tribunal de la República, es un acto formal y se transforma casi en una ley para las partes involucradas.

En esa línea, comentó que cualquier modificación que uno haga debe ser autorizada por el mismo tribunal. "Aquí hubo acuerdos informales; no se entendió a cabalidad la resolución ni se preguntó y se hizo caso omiso a las solicitudes", indicó.

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