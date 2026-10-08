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Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 84: Roland dice que le cobraron una deuda que no existe

  • Por Mega

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Roland, de 65 años, llegó hasta el programa para denunciar que le descontaron $32 millones de la AFP por una deuda de pensión de alimentos que sí pagó.

Precisamente, el hombre alegó que por años se hizo cargo de los gastos de su exmujer e hijos, incluyendo el dividendo de la casa donde viven y la universidad.

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No obstante, cuando su exesposa y el resto de su familia lo demandaron para actualizar la deuda, el tribunal le retuvo $32 millones y estableció que aún debía pagar otros $24 millones.

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El periodista Rafael Venegas se contactó con el abogado de sus demandantes, quien señaló que su hija está dispuesta a condonar la deuda, puesto que entiende que sí se hizo cargo de los gastos que estableció el tribunal. Sin embargo, su excónyuge mantendría la disputa legal.

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Dicho esto, Carmen Gloria Arroyo afirmó que se debe entender que cuando un acuerdo se alcanza en un tribunal de la República, es un acto formal y se transforma casi en una ley para las partes involucradas.

En esa línea, comentó que cualquier modificación que uno haga debe ser autorizada por el mismo tribunal. "Aquí hubo acuerdos informales; no se entendió a cabalidad la resolución ni se preguntó y se hizo caso omiso a las solicitudes", indicó.

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