"Hemos perdido casi toda la esperanza": Claudia quiere una solución para el basural formado frente a su hogar

07 oct. 2026 - 15:38 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Claudia, una mujer que lleva toda su vida en el hogar familiar, denuncia no estar bien en su espacio: desde hace 7 años la vivienda frente a su casa fue abandonada y se transformó en un basural.

"Yo llevo 43 años viviendo acá. Vivíamos con toda la familia y tampoco se fueron yendo mis hermanos y todo, y quedé yo como dueña de acá. Para mí, mi casa es todo", expresó Claudia.

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Sin embargo, todo cambió cuando hace 7 años sus vecinos abandonaron la vivienda y fue ocupada por personas que lo transformaron en un basural.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

El problema de Claudia en su pasaje

"Ahora viene gente de afuera y se instala, y uno no los conoce, no los ubica. Yo cuando abro la puerta de mi casa, lo primero que vemos es el basural que está al frente", expresó, y añadió que siempre vienen camionetas o carretones a tirar basura.

Asimismo, si estas personas que pernoctan en este espacio están drogados o te desconocen, los pueden llegar a atacar, asegura.

De igual forma, la proliferación de ratones y distintas plagas ha sido cada vez más normal, provocando miedo en Claudia por posibles infecciones o ataques.

"Para que estemos tranquilos como pasaje, la idea sería que ese sitio se limpiara y se pudiera cerrar. Si nosotros como vecinos ya hemos perdido casi toda la esperanza de que los dueños de esa casa aparezcan o que la municipalidad por fin haga algo que promete... Me gustaría que los dueños de ese domicilio o las autoridades se pudieran hacer responsables de la limpieza y del cuidado de esa casa que está muchos años votada", cerró Claudia.

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