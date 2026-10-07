"Hemos perdido casi toda la esperanza": Claudia quiere una solución para el basural formado frente a su hogar
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Claudia, una mujer que lleva toda su vida en el hogar familiar, denuncia no estar bien en su espacio: desde hace 7 años la vivienda frente a su casa fue abandonada y se transformó en un basural.
"Yo llevo 43 años viviendo acá. Vivíamos con toda la familia y tampoco se fueron yendo mis hermanos y todo, y quedé yo como dueña de acá. Para mí, mi casa es todo", expresó Claudia.
Sin embargo, todo cambió cuando hace 7 años sus vecinos abandonaron la vivienda y fue ocupada por personas que lo transformaron en un basural.
El problema de Claudia en su pasaje
"Ir a la siguiente nota
Asimismo, si estas personas que pernoctan en este espacio están drogados o te desconocen, los pueden llegar a atacar, asegura.
De igual forma, la proliferación de ratones y distintas plagas ha sido cada vez más normal, provocando miedo en Claudia por posibles infecciones o ataques.
"Para que estemos tranquilos como pasaje, la idea sería que ese sitio se limpiara y se pudiera cerrar. Si nosotros como vecinos ya hemos perdido casi toda la esperanza de que los dueños de esa casa aparezcan o que la municipalidad por fin haga algo que promete... Me gustaría que los dueños de ese domicilio o las autoridades se pudieran hacer responsables de la limpieza y del cuidado de esa casa que está muchos años votada", cerró Claudia.
Leer más de