Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 83: ¿Qué hacer con una casa abandonada que es foco de disturbios?
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Claudia, una vecina de Recoleta que alegó que sus vecinos abandonaron su hogar hace siete años y este espacio se transformó en un basural.
Precisamente, esta problemática no solo afecta a Claudia, sino a todo un barrio, quienes han visto cómo personas de distintos lados van a pernoctar a dicho espacio, dejando basura, provocando incidentes y transformando un barrio seguro para siempre.
Plagas de ratones, incendios y montones de basura, eso es lo mínimo por lo que ha pasado Claudia y sus vecinos, quienes vienen pidiendo ayuda desde hace siete años.
Claudia quiere paz
Al constatar los hechos, Carmen Gloria Arroyo lamentó que los vecinos no recibieran una respuesta favorable antes y tuvieran que ir con cámaras a alegar.
Y es que las autoridades municipales avanzarán en la declaración de propiedad abandonada porque eso permite activar las acciones sobre el inmueble, entre ellas, limpieza y la instalación de un cierre perimetral.
Leer más de
Más Capítulos
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 82: Dejar los conflictos familiares por el bien de un adulto mayor
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 81: ¿Qué hacer si mi vecina no cuida a sus mascotas?
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 80: ¿Vale la pena endeudarse por un familiar?
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 79: ¿Es justo perder la casa tras un divorcio?
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 78: Una sobrina reclama la herencia de su tía
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 77: Andrea necesita ayuda para cuidar a su tía