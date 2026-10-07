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Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 83: ¿Qué hacer con una casa abandonada que es foco de disturbios?

  • Por Mega

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Claudia, una vecina de Recoleta que alegó que sus vecinos abandonaron su hogar hace siete años y este espacio se transformó en un basural.

Precisamente, esta problemática no solo afecta a Claudia, sino a todo un barrio, quienes han visto cómo personas de distintos lados van a pernoctar a dicho espacio, dejando basura, provocando incidentes y transformando un barrio seguro para siempre. 

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Plagas de ratones, incendios y montones de basura, eso es lo mínimo por lo que ha pasado Claudia y sus vecinos, quienes vienen pidiendo ayuda desde hace siete años. 

Carmen Gloria Arroyo
Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Claudia quiere paz

Al constatar los hechos, Carmen Gloria Arroyo lamentó que los vecinos no recibieran una respuesta favorable antes y tuvieran que ir con cámaras a alegar.

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Y es que las autoridades municipales avanzarán en la declaración de propiedad abandonada porque eso permite activar las acciones sobre el inmueble, entre ellas, limpieza y la instalación de un cierre perimetral. 

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