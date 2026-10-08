Roland afirma que le descontaron $32 millones de su AFP por una deuda de alimentos que pagó

08 oct. 2026 - 16:30 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, la discusión giró en torno a Roland Ross, un hombre de 65 años a quien le descontaron $32 millones de la AFP por una supuesta deuda de pensión de alimentos, a la cual se le suman otros $24 que debe pagar.

Según contó, dedicó gran parte de su vida a trabajar para darles a su mujer y a sus hijos todo lo que siempre soñaron. Aseguró que, mientras hubo dinero, todo marchaba bien, pero de un día a otro su vida cambió cuando los problemas financieros llegaron a su casa.

Con un trabajo de camionero, otro en conserjería y el sentimiento de que su familia le dio la espalda, Roland cometió un error del que se arrepiente hasta el día de hoy: fue infiel.

Mega

Si bien Roland se fue de la casa, afirmó que siempre aportó a su exmujer, a sus hijos y hasta sacó un préstamo, del cual solo le pagaron una cuota.

"Hubo un período en que no pude aportar; le dije que a lo mejor una de las soluciones era que ella me demandara, cosa que me pudiera actualizar la deuda con los fondos de la AFP", contó.

No obstante, le descontaron $32 millones de su cuenta e ingresó al registro de deudores de pensión de alimentos, además de correr el riesgo de perder su licencia de conducir.

Roland intentó hablar con su exmujer e hijos para que condonaran la deuda. Sin embargo, no ha podido contactarlas.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro