Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 86: Una abuela que se tuvo que hacer cargo de sus nietos

13 oct. 2026 - 17:10 hrs.

En un nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Elizabeth, de 60 años, quien asumió el cuidado de sus dos nietos, ambos diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA), luego de que su hijo Manuel se ausentara de sus vidas.

Los niños habían ingresado a un hogar de menores debido a las precarias condiciones sanitarias y alimenticias en las que se encontraban. Según lo expuesto en el programa, incluso presentaban un cuadro de desnutrición.

En medio de esta situación, el periodista Rafael Venegas se contactó con Manuel, quien aseguró que desea ver a sus hijos, pero que no puede hacerlo porque su madre le exige que pague los cerca de $11 millones que adeudaría por concepto de pensión de alimentos.

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Tras conocer su historia, la Fundación TEA Chile se comprometió a entregar apoyo a Elizabeth y sus nietos mediante 10 sesiones online para acompañarlos en sus terapias.

Por su parte, la Municipalidad de Rengo también comprometió ayuda para la familia, considerando su situación de vulnerabilidad económica.

El apoyo municipal contempla una gift card, un kit de aseo y un kit de habitabilidad, con el objetivo de contribuir a cubrir algunas de las necesidades de Elizabeth y los niños.

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