Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 87: ¿Quién se hace responsable de un acccidente en la vía pública?

14 oct. 2026 - 17:17 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Natalia, de 32 años, quien sufrió graves daños en su vivienda de Providencia tras las intensas precipitaciones registradas el pasado martes.

Natalia vive junto a su madre y dos tíos, adultos mayores y de quienes está a cargo. Cumple un rol fundamental con el sustento emocional y económico del hogar.

La Municipalidad de Providencia se comprometió a ayudar para los daños que sufrió su casa, entre ellos el piso, cielo y muebles.

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Más adelante, Carmen Gloria: Fuerte y Claro revisaron el caso de Constanza, quien quedó atrapada bajo un árbol mientras iba a buscar a su hija al colegio.

Patricio Meza, abogado de Grupo Defensa, y Vladimir Mondaca, juez de Policía Local, recomendaron que en casos ocurridos en la vía pública, la discusión legal gira en torno a la eventual responsabilidad del Estado. Por lo mismo, es fundamental reunir la mayor cantidad de pruebas, tanto videos, testimonios, papeles, médicos, entre otros.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro