Cuida a tres adultos mayores y las lluvias inundaron su casa: La difícil situación de Natalia en Providencia

14 oct. 2026 - 16:25 hrs.

En un nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Natalia, de 32 años, quien sufrió graves daños en su vivienda de Providencia tras las intensas precipitaciones registradas el pasado martes.

La mujer vive junto a tres adultos mayores: su madre y dos tíos, de quienes está a cargo. En el hogar, Natalia cumple un rol fundamental, tanto en el ámbito emocional como en el económico.

Sin embargo, el temporal que afectó a la Región Metropolitana terminó inundando su casa y provocó importantes daños en el piso y el techo, además de estropear muebles y artefactos eléctricos.

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La emergencia ocurrió mientras Natalia se encontraba retirando medicamentos para uno de sus tíos, quien enfrenta un delicado cáncer gástrico.

Pese a las dificultades que atraviesa, la mujer aseguró que busca fuerzas para seguir adelante y cuidar de su familia.

"Siempre me han dicho: 'Eres una mujer de carácter, una guerrera'. No me queda más que seguir adelante", expresó.

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