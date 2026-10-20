Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 91: Preocupación por temporal en Santiago
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, la preocupación estuvo instalada en el fuerte sistema frontal que afectaría a la región Metropolitana y zona central de Chile esta semana.
Este martes es uno de los días que más preocupación genera en las autoridades y ciudadanía, teniendo en cuenta los estragos que causó la lluvia la semana pasada en la capital del país.
Por lo mismo, el Senapred informó la tarde de este martes que declaró Alerta Roja en toda la región Metropolitana, esto ante la llegada de intensas lluvias con tormentas eléctricas y granizos.
Alerta roja en Santiago y zona central
Carmen Gloria Arroyo fue acompañada por distintos expertos en temas de emergencia, entre ellos, Michel De L'Herbe, destacado consultor y experto en prevención de riesgos, quien llamó a no tomar a la ligera las lluvias y pensar que esto ya pasó.
Asimismo, en un comienzo, el meteorólogo Jaime Leyton entregó el pronóstico del tiempo para este martes y el resto de la semana, siendo una que viene con bastante agua.
Leer más de
Más Capítulos
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 90: Delfina era bígama y nunca le dijo a nadie de su familia
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 89: Una madre teme que su casa vaya a remate
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 88: Una madre sufrió el rebalse de aguas servidas en su casa
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 87: ¿Quién se hace responsable de un acccidente en la vía pública?
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 86: Una abuela que se tuvo que hacer cargo de sus nietos
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 85: ¿Qué dice la ley sobre ocultar ingresos para no pagar pensión?