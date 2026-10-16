Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 89: Una madre teme que su casa vaya a remate
En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Carolina Luna enfrenta una situación compleja tras descubrir que su exesposo, Danilo, ha dejado de pagar el dividendo de la casa que compraron juntos y que ahora está en riesgo de remate.
A pesar de haber firmado el divorcio hace 14 años, la deuda hipotecaria y el arrendamiento de la propiedad sin su conocimiento han generado un conflicto legal y familiar, por lo que Carolina busca una solución para proteger el patrimonio destinado a sus hijos y nietas.
Danilo reconoce la deuda de $5,4 millones y en conversación con Fuerte y Claro señaló que la propiedad "está en deuda, entonces no se puede vender, no se puede arrendar, no se puede hacer nada con ellos en este momento". Según su relato, confió en una expareja para que pagara los dividendos, pero no existen comprobantes de pago que sustenten esta versión.
La opinión profesional
Mario Espinoza, abogado del Grupo Defensa señaló en el programa que "el caso de la Carolina es un procedimiento bastante especial, corresponde a un juicio hipotecario de la ley de bancos, donde el demandado, su exmarido, tuvo 10 días para pagar los dividendos atrasados desde el requerimiento de pago".
"Si lo hubiese hecho, el juicio se termina sigue pagando los dividendos siguientes normalmente. Lamentablemente, su ex marido no pagó los dividendos atrasados dentro del plazo y el tribunal ordenó el remate de la propiedad", agregó.
La solución será que Danilo se acerque al banco para mediar un acuerdo de pago, o bien pasará definitavamente a remate. Sin embargo, Carmen Gloria Arroyo aclaró que "esta casa se va a remate para pagar lo que se le debe al banco. No es que el banco se vaya a quedar con toda la casa, lo que se facilita la venta es que se pague la deuda con el banco, y la deuda con el banco en este minuto son $8 millones". El resto del dinero quedaría en manos de Carolina y su ex.
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