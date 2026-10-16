Carolina no quiere perder la casa que le pertenece a sus hijos: Su ex no pagó los dividendos

16 oct. 2026 - 16:18 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Carolina vino al programa porque quiere evitar que una casa que compró mientras estaba casada y que está destinada a sus hijos, se pierda.

Siendo muy joven se casó con Danilo y formaron una familia, pero tras enterarse de una infidelidad, la relación se rompió. Danilo se fue de la propiedad y ella siguió viviendo allí unos cuatro o cinco años, hasta que conoció a su actual pareja y se mudó a Buin.

Cuando se divorció, hace 14 años, Carolina confió en que Danilo cumpliría su promesa de seguir pagando el dividendo por el bien de sus hijos, ya que solo faltaban dos años para terminar de pagar la casa. Pero hace tres meses se enteró de que la propiedad había pasado a cobranza y podía perderse.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Me dio mucha rabia, sentí mucha impotencia, porque también era un bien que era para nuestros hijos. Por otro lado, me dio mucha rabia su irresponsabilidad, de no haber cumplido los meses pagando el dividendo, cuando es algo tan importante", sinceró.

La deuda asciende a $5,4 millones. Cuando fue a conversar con él a su casa, Danilo le gritó que se fuera y su hermano la insultó. "Me sentí tan mal de las groserías y cómo empezaron a gritar, que me fui llorando muy mal, y llegué a la casa de mi mamá. Volví a revivir cosas del pasado que que no eran agradables", dijo Carolina.

Por eso acude al programa a pedir orientación legal: quiere saber si puede arrendar la casa, si tiene derecho a venderla o si solo puede hacerlo Danilo por figurar como titular, y qué puede hacer para salvarla antes de que se agote el plazo.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro