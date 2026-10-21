Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 92: Carolina desea arreglar su casa tras las fuertes lluvias
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Carolina, una mujer de la comuna de Pedro Aguirre Cerda afectada por los temporales.
Y es que las fuertes lluvias que cayeron sobre la región Metropolitana la semana pasada y la presente no dejaron a ningún habitante de la capital indiferente.
Por lo mismo, Jairo Valdés y Nicolás Gutiérrez quisieron conocer las condiciones en las que quedaron algunas de las casas y comunas más afectadas.
Un temporal que aún no pasa
De igual forma, llegamos hasta Rinconada en Maipú, donde una serie de vecinos están muy preocupados por las lluvias que aún quedan en Santiago.
Esto a raíz de que en cada lluvia de las últimas semanas, el agua ha entrado en sus hogares, provocando varias inundaciones y afectando a su inmobiliario.
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