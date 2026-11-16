Estilo todoterreno: Así deslumbró Dominga López con su outfit aventurero en Puerto Rico
Esta semana partió con una gran noticia, y es que Dominga López fue seleccionada en un exclusivo grupo de reinas del Miss Universo para ser parte de una visita al Parque Carabalí Rainforest.
Precisamente, esta visita se enmarca en un evento único donde se grabaría contenido con las reinas seleccionadas, además de darles la oportunidad de pasear a caballo y otras actividades que ofrece este espacio.
Fue a raíz de esto que Dominga vistió un outfit mucho más arraigado al entorno natural, cercano al outdoor y a aquellas personas que gustan de subir cerros, visitar lugares alejados de la civilización y disfrutar de la tranquilidad que ofrece la naturaleza.
El outfit de Dominga López para ir a un parque
Tal como se describió con anterioridad, este outfit combina la funcionalidad del exterior con tendencias urbanas actuales.
En la parte superior, lleva un microtop en tono verde oliva o caqui que cuenta con un corte asimétrico con tirantes finos, que añade un toque fresco y veraniego ideal para el clima tropical.
Ya en la parte inferior, Dominga vistió con unos pantalones de tiro alto y pierna ancha al estilo cargo con bolsillos laterales, tiro holgado y unos detalles café en la cintura.
Asimismo, el toque en la parte superior lo da una bandana en la cabeza que la ayuda con la protección solar, así como unas gafas.
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de