Dominga López deslumbra con sofisticado vestido en la antesala de Miss Universo 2026

15 nov. 2026 - 11:33 hrs.

Dominga López continúa acaparando miradas en redes sociales mientras avanza su preparación para representar a Chile en Miss Universo 2026. Esta vez, la modelo compartió una nueva publicación en la que el vestuario se convirtió en el gran protagonista.

La representante nacional lució un diseño que destaca por la delicadeza del encaje francés, combinado con una silueta estructurada y una falda de gran volumen. Una propuesta sofisticada, femenina y de inspiración couture, que apuesta por la elegancia y los detalles.

La nueva apuesta se suma a las distintas propuestas de moda que Dominga ha mostrado durante su camino hacia el certamen internacional, donde ha llamado la atención por explorar diferentes estilos, desde referencias clásicas hasta diseños de alta costura.

Cabe recordar que López fue coronada Miss Universo Chile 2026 en representación de Viña del Mar. Periodista, modelo y actriz, la joven tendrá la misión de llevar la bandera chilena a la competencia mundial, que se realizará el próximo martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, y que podrás ver en vivo por Mega y en lengua de señas por Mega 2.

Así, Dominga sigue construyendo su imagen de cara a uno de los escenarios más importantes de la belleza internacional, demostrando que la moda y la identidad visual también forman parte de su preparación para conquistar el Miss Universo.

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