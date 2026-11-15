"Para la llegada de mi bebé": Cony Capelli prepara su hogar antes de recibir a la pequeña Bella

15 nov. 2026 - 10:00 hrs.

Cony Capelli está viviendo unos días cargados de muchas emociones, especialmente luego de la revelación de sexo de su bebé.

La influencer, que está por completar el sexto mes de su primer embarazo, tendrá una niña que llevará por nombre Bella. Y ahora que falta menos para la llegada de la pequeña, la futura mamá empezó a hacer algunas modificaciones en su hogar.

Preparativos de Cony Capelli para la llegada de su bebé

Constanza Capelli publicó en sus historias de Instagram un par de videos donde se la vio afanada extrayendo varias pilas de libros del armario en una habitación, un espacio que seguramente quiere resevar para las cosas de su hija.

"Desocupando el clóset para la llegada de mi bebé", escribió la bailarina sobre la secuencia que la muestra en plena labor y en compañía de su perrito.

Instagram @conycapelli

Más tarde grabó otro video desde el living, donde reubicó lo que había sacado de la habitación. "Cambiamos los libros al raak nuevo", expresó sobre la imagen.

El pasado mes de julio Capelli anunció a sus seguidores que se convertiría en madre. En ese momento apareció con el padre de su bebita, Sebastián Daroch, aunque semanas después confirmó que terminaron su relación (aunque luego retomaron).

Instagram @conycapelli

Todo sobre Constanza Capelli