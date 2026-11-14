Confirman que Mauricio Pinilla fue internado de urgencia en clínica: Había confesado "depresión fuerte"

14 nov. 2026 - 14:00 hrs.

Una nueva preocupación genera la salud de Mauricio Pinilla. El exfutbolista habría sido internado de urgencia durante la tarde del viernes 13 de noviembre en la Clínica de los Andes, en Santiago, según informaciones difundidas por el periodista Pablo Candia y recogidas por distintos medios nacionales.

De acuerdo con los antecedentes de LUN, el exdelantero habría ingresado cerca de las 19:00 horas al recinto asistencial, donde fue sometido a una serie de exámenes y habría quedado en el área de salud mental. Hasta ahora, no existe una confirmación oficial de la clínica ni de su familia sobre esta nueva hospitalización.

La periodista Cecilia Gutiérrez también entregó antecedentes sobre el caso y aseguró que Pinilla fue sometido a distintas evaluaciones médicas. “Sólo les puedo decir que está internado, fue sometido a varios exámenes de distinto tipo y me imagino que va a tener más claridad”, señaló, advirtiendo además que se trata de una situación delicada.

La nueva alerta ocurre apenas un día después de su participación en el programa Vértigo, donde el exfutbolista habló abiertamente sobre su salud mental y reveló episodios especialmente difíciles de su vida. “He tenido una depresión fuerte, he vivido momentos muy complicados. He tenido tres intentos de suicidio. He estado en cuatro clínicas psiquiátricas”, confesó durante la conversación televisiva.

Por ahora, la información sobre su nueva internación continúa siendo extraoficial y no se han entregado detalles públicos sobre su evolución. El caso vuelve a poner atención sobre el complejo momento personal que atraviesa el exseleccionado nacional, mientras sus cercanos y seguidores permanecen preocupados por su estado.

El conocido presentador de televisión, Pablo Mackenna, habló sobre el estado actual de su amigo Mauricio Pinilla, y afirmó que se encuentra "sedado y estable".

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