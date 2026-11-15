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Trini Neira Instagram @trini.neira

Con elegante vestido burdeos: Trini Neira se luce en la avant premiere de "Los juegos del hambre" en México

  • Por Morella Rivas

Trini Neira y su compañero de programa, Julitroz, viajaron a Ciudad de México para asistir a la avant premiere de la película "Los juegos del hambre. Amanecer en la cosecha". 

Los presentadores asistieron en representación del canal Once Stream de Pamela Díaz al concurrido evento, donde la hija de la "Fiera" se lució con un vestido lencero.

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Look de Trini Neira en México

Para la especial ocasión, Trini seleccionó un elegante y sofisticado vestido en tono burdeos, con tirantes finos y un delicado detalle de encaje en el escote.

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La influencer combinó el diseño con unos zapatos de tacón en punta en un tenue tono nude rosa, un collar y el cabello suelto, peinado con ondas marcadas y naturales.

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Tras su llegada a la capital azteca, Trini publicó  varios registros de sus paseos por la metrópoli, así como un video en el que bailó divertida junto a su colega antes de asistir a la gala. 

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