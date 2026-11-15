Con elegante vestido burdeos: Trini Neira se luce en la avant premiere de "Los juegos del hambre" en México

15 nov. 2026 - 18:00 hrs.

Trini Neira y su compañero de programa, Julitroz, viajaron a Ciudad de México para asistir a la avant premiere de la película "Los juegos del hambre. Amanecer en la cosecha".

Los presentadores asistieron en representación del canal Once Stream de Pamela Díaz al concurrido evento, donde la hija de la "Fiera" se lució con un vestido lencero.

Look de Trini Neira en México

Para la especial ocasión, Trini seleccionó un elegante y sofisticado vestido en tono burdeos, con tirantes finos y un delicado detalle de encaje en el escote.

Instagram @trini.neira

La influencer combinó el diseño con unos zapatos de tacón en punta en un tenue tono nude rosa, un collar y el cabello suelto, peinado con ondas marcadas y naturales.

Tras su llegada a la capital azteca, Trini publicó varios registros de sus paseos por la metrópoli, así como un video en el que bailó divertida junto a su colega antes de asistir a la gala.

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