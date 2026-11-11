Maura Rivera se llena de elogios tras cambiar su look en Viña del Mar: "¡Bello pelatzo!"

11 nov. 2026 - 15:10 hrs.

A finales de la semana pasada, Maura Rivera arribó a Chile desde Miami, donde vive desde hace tres años con su esposo, el exfutbolista Mark González, y sus hijos.

Tras su llegada al país, Maura dijo en sus historias de Instagram que no podía desaprovechar la oportunidad para confiarle la renovación de su cabellera a su peluquera favorita, y así lo hizo.

Cambio de look de Maura Rivera

Rivera se trasladó a Viña del Mar para cambiar la coloración de su melena con la estilista Fernanda Borquez. Durante el fin de semana entregó algunas imágenes de su paso por el salón de belleza, sin revelar el resultado.

Instagram @maurarivera27

"Maura pasó por acá para renovar su look con balayage e iluminación, y fue un gusto atenderla", comentó posteriormente la colorista en un reel, donde la propia influencer expresó cuánto amó la transformación.

Finalmente, la exbailarina mostró su nueva imagen en un video en el que se la ve sacudir su cabello y mostrarlo desde distintos ángulos.

Instagram @maurarivera27

La tonalidad pasó de un rubio cenizo a un dorado cálido y luminoso con reflejos y mucho más brillante. Además, Rivera dejó atrás su peinado liso y sin volumen para lucir uno con amplias ondas y mayor movimiento.

"A ojos cerrados siempre dejo mi cabello en manos de @fernandaborquezb", escribió en la publicación en la que recibió elogios de sus seguidores.

"¡Bello pelatzo!"; "Siempre he amado tu cabello, ¿qué te hicieron? Está hermoso"; "Bellísimo el color, bueno es justo el color para Maura"; escribieron algunos internautas.

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