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Maura Rivera Instagram @maurarivera27

"Cuando deja de importarte...": Maura Rivera expone invasivos y contradictorios mensajes que recibe en redes

  • Por Morella Rivas

Una constante en redes sociales son los mensajes invasivos que suelen recibir figuras famosas como Maura Rivera. Fiel a su estilo desenfadado y a su sentido del humor, la esposa de Mark González decidió dar una tajante respuesta a este tipo de comentarios.

La exbailarina lo hizo en un video de Instagram donde compartió ejemplos de los planteamientos que recibe de parte de algunos internautas.

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Respuesta de Maura Rivera a críticas

En la secuencia, Maura Rivera compiló fragmentos de publicaciones donde se la ve realizar distintas actividades, mientras en pantalla se muestran los impertinentes y contradictorios mensajes con los que reaccionan ciertos internautas.

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"Estás más delgada"; "Estás más gorda"; "Estás obsesionada"; "¿No estabas a dieta?"; "Ya casi no sales"; "Vives saliendo"; son algunos de los ejemplos que expuso.

Seguidamente, expresó también en un texto su perspectiva sobre estas conductas en las redes: "Siempre van a opinar, hagas lo que hagas. Así que haz lo que te dé la gana".

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"Cuando deja de importarte empiezas a ganar", escribió en la caja de comentarios del post, donde recibió el apoyo de sus fans y de su esposo, e incluso algunas sugerencias sobre frases que seguramente omitió.

"Te amo. Faltó '¿cuándo trabajas?'", comentó González. "O también, ¿te separaste? Siempre sales sola en las fotos"; "¿Y en qué momento crías a tus hijos? Jajaja, típico de las señoras bisagras"; "¡Que no importe nada lo que diga la gente! Vivan y sean felices", expresaron. 

 
 
 
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