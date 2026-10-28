"Es el inicio": Las emotivas palabras de Angélica Castro por importante hito que alcanzó Laura de la Fuente
Angélica Castro compartió un emotivo post para felicitar a su hija, Laura de la Fuente, en el importante logro académico que superó esta semana.
Precisamente, Laura obtuvo el título de Licenciada en Ciencias en la Administración de Empresas en la Universidad Adolfo Ibáñez, algo que llenó de orgullo a su padre y madre.
Fue Angélica quien dedicó unas palabras a su hija de inmediato, pero más adelante realizó una publicación para extenderse aún más.
Las palabras de Angélica para Laura
"Muy orgullosa de la licenciatura de Lau. No puedo creer a la velocidad que han pasado estos años", dijo en un comienzo la presentadora de televisión.
Esas palabras no se quedaron solas, sino que Angélica agregó que "la emoción que siento no tiene palabras. Qué felicidad verte tan enfocada y entusiasmada estudiando algo que te apasiona".
"Dejando huella... Siempre con pasión, disciplina, entrega y convicción. Gracias por ser TÚ. Esto es el inicio de un viaje alucinante. Orgullo máximo", cerró la animadora.
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