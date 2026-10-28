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Carlita y Matt Hunter. instagram

"Hasta el baño me sigue": Carlita expone situación que ocurre con Matt Hunter desde su matrimonio

  • Por Matías Rivera

Carla Inostroza, mejor conocida en el mundo del espectáculo como la Carlita, preguntó a sus seguidoras por una situación que ocurre desde antes de su matrimonio. 

Y es que la influencer y comediante nacional contrajo matrimonio con el cantante Matt Hunter en agosto del presente año tras iniciar su relación a mediados del 2024. 

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Precisamente, Carlita siempre ha destacado lo buen hombre y atento que es Matt. Sin embargo, durante su última historia preguntó por una situación que ocurre bastante durante el último tiempo. 

Carlita pregunta a sus seguidoras por actitud

"Una pregunta, chicas...", dijo en un comienzo la influencer, abriendo una consulta que dejaría expuesta una actitud de Matt Hunter. 

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En breve, Carlita preguntó a sus seguidoras lo siguiente: "¿A ustedes les pasa que sus maridos las siguen a todos lados dentro de su casa?". 

"Literal, hasta el baño me sigue... tiene su propio estudio con silla y se viene para acá a trabajar", comentó Carlita, mostrando cómo Matt estaba con su computador al borde de la cama mientras ella estaba recostada. 

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