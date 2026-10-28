Luis Jiménez al borde de las lágrimas tras logro académico de su hijo mayor: "Cómo quisiera estar ahí..."

28 oct. 2026 - 11:50 hrs.

Alejado de la polémica que lo envolvió hace un par de meses, Luis Jiménez reapareció en redes sociales para brindar un mensaje de apoyo y orgullo a su hijo.

Lo que muchas personas aún desconocen del exfutbolista es que, antes de Coté López y sus retoños con la empresaria, el "Mago" mantuvo una relación con Yoyi Riveros y, fruto de dicho vínculo, nació Diego Jiménez.

Es de este hijo, el mayor de todos, de quien Jiménez se sintió muy orgulloso tras un importante logro académico.

El orgullo de Luis Jiménez

"No existe regalo más hermoso en esta vida que ser tu papá. Verte crecer, cumplir tus sueños y convertirte en la persona que eres me llena el corazón de felicidad", expresó Luis.

En esa línea escribió, en inglés, "me siento muy orgulloso", para luego agregar "cómo quisiera estar ahí para abrazarte fuerte y decirte cuánto te amo".

"Pronto tendremos ese abrazo gigante que tanto nos debemos", aseguró Luis, quien al rato volteó la cámara y dejó ver su cara emocionada y llena de lágrimas.

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