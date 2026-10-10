"Eres de otro mundo": Dominga López deslumbra con sesión de fotos en playa de Puerto Rico

10 oct. 2026 - 16:08 hrs.

Dominga López, Miss Universo Chile 2026, volvió a llamar la atención en redes sociales con fotografías que destacan su figura y estilo durante su estadía en Puerto Rico. La modelo compartió registros que muestran una faceta más relajada en medio de su experiencia internacional.

La representante chilena se encuentra en la isla caribeña como parte de las actividades previas a Miss Universo 2026, certamen en el que buscará quedarse con la corona internacional. En medio de esta aventura, sus publicaciones en Instagram han permitido a sus seguidores conocer parte de su día a día.

Las imágenes en bikini captaron las miradas de sus fanáticos, quienes siguen de cerca cada paso de la joven en su preparación para la competencia. Su desplante frente a las cámaras y su experiencia en el modelaje también forman parte de la imagen que proyecta en redes sociales.

La estadía de Dominga en Puerto Rico combina actividades turísticas, momentos de descanso y preparativos para uno de los desafíos más importantes de su carrera. Además, la candidata ha compartido registros de los paisajes y lugares emblemáticos que ha visitado durante su recorrido por la isla.

Mira las fotos a continuación

Mientras continúa su experiencia caribeña, la Miss Universo Chile se prepara para representar al país en la edición 75 del concurso internacional, programada para noviembre. Sus publicaciones mantienen la atención de quienes esperan verla competir por la corona y seguir su camino en el certamen.

"Eres de otro mundo", "Quedé mínimo común múltiplo"; "eres hermosa", fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió tras la sesión de fotos en las cálidas playas de Puerto Rico.

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