25 nov. 2026 - 17:40 hrs.

La periodista Scarleth Cárdenas actualizó durante las últimas horas su estado de salud e informó que su cáncer de mama se extendió a los huesos y a la columna vertebral.

La noticia de la comunicadora llega a pocos días de que revelara el agresivo cáncer que le diagnosticaron y que debía someterse a diversos exámenes para saber hasta dónde había llegado.

Scarleth Cárdenas revela nuevos resultados de sus exámenes

Y este miércoles, a través de un video que compartió en redes sociales, contó que los resultados del PET-CT y de una resonancia cerebral confirmaron que las células se expandieron a otras partes del cuerpo.

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"La vida es una locura. Esta semana ha sido difícil. Los exámenes mostraron que tengo metástasis en los huesitos, en mi columna vertebral, pero estoy tranquila", mencionó Cárdenas.

Scarleth reflexionó sobre el rápido avance del tumor y habló de las pruebas difíciles que a veces pone la vida. "A veces pienso, bueno, cómo le cambia la vida a uno en un mes y medio, ¿verdad? Pero a veces la vida pone estas pruebas difíciles. Hay que salir adelante de poquito", señaló.

La periodista reconoció que hay momentos de pena y que uno debe permitirse llorar, pero que se alimenta de los mensajes de cariño que recibe de sus cercanos.

Cárdenas afirmó que su caso es inusual, puesto que pasó de "estar completamente sana en los exámenes de junio y tener un cáncer con metástasis en octubre".

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