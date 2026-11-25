25 nov. 2026 - 16:40 hrs.

La modelo Camila Andrade sufrió un problema en su ojo derecho que causó extrema preocupación a sus seguidores, por lo que se vio obligada a actualizar su estado de salud.

Y es que Camila no solo es presentadora, sino que también modelo y figura del espectáculo, lo que la fuerza a estar de un lado a otro, despreocupándose de su salud física en ciertos momentos o bajando las defensas.

"Ya, quiero actualizar mi estado del ojito porque de verdad me han escrito mucho, mucho, me han llegado muchos mensajes", partió diciendo.

Camila Andrade y el problema en su ojo

En esa línea, Andrade expresó que "sigo con el ojo inflamado, pero bastante menos, así que me hizo súper bien lo que me pasaron por el brazo".

"Igual es como una solución, una alternativa media parche, porque obviamente tengo que iniciar un tratamiento, pero bueno, al menos me ayuda hoy día para poder presentarme de una mejor manera y lo bueno es que me permite ver mejor porque, como estaba tan inflamado, veía poco y además sentía el dolor, entonces eso me alivió muchísimo", dijo Camila.

Enseguida, explicó que lo mejor que pudo haber hecho fue acudir a la clínica para tener una solución y no dejar que el orzuelo siguiera su curso.

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