25 nov. 2026 - 15:20 hrs.

Coté López decidió que era el momento de renovar su característica melena rubia, por lo que acudió a su salón de belleza de confianza para retocar su look.

La influencer y empresaria publicó un par de videos en Instagram para mostrar el antes y después del procedimiento en el que su cabello experimentó un cambio sutil, que la dejó complacida.

Extensiones de Coté López

En una primera grabación, Coté López apareció en la silla de la peluquería, comiendo pizza muy relajadamente mientras una experta en extensiones separaba capas de su cabellera para aplicar nuevas hebras.

Instagram @cotelopezm

En un segundo registro modeló su renovada melena y comentó que le encantó el resultado. "Y así quedó, mi gente. Miren qué rico. Me lo puse un poquito más largo y lo rico es que no se sienten", detalló, mientras entresacaba secciones de su melena.

Ahora su cabellera, que llevaba a media espalda, se extiende hasta el nivel de su cintura con tonalidades doradas en medios y puntas, mucho más luminosas que las raíces.

Instagram @cotelopezm

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