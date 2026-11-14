Chic en blanco y negro: Coté López se viste de lentejuelas para brillar durante un evento nocturno

14 nov. 2026 - 20:00 hrs.

Para Coté López, las prendas con lentejuelas, brillos y canutillos son un elemento esencial cuando se trata de crear outfits nocturnos.

Así lo demostró nuevamente en su cuenta de Instagram, dónde compartió las fotos de un deslumbrante look black and white que lució durante una fiesta organizada por Pamela Díaz.

El deslumbrante estilo en blanco y negro de Coté López

Para la ocasión, la empresaria lució un crop top negro de lentejuelas y mangas largas sobre un simple top blanco. En la parte inferior, optó por una minifalda ajustada blanca, cubierta también de lentejuelas.

Instagram @cotelopezm

Estas prendas las complementó con zapatos de tacón alto en tono negro. Un maquillaje al estilo clean look y su cabello recogido en una pulida cola.

De esta manera, Coté López se convirtió en el centro de la atención durante la celebración del canal streaming que dirige Pamela.

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