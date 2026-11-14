"Estoy maternando": Cony Capelli luce a la moda con look de top y jeans a sus 24 semanas de embarazo

14 nov. 2026 - 17:00 hrs.

Con el embarazo, es común que a algunas madres se les dificulte encontrar prendas que se ajusten al tamaño de sus vientres. Sin embargo, Cony Capelli sabe perfectamente qué se adecúa más a su cuerpo en esta etapa.

En un vídeo que compartió en su cuenta de TikTok, la exchica reality luce a la moda con un favorecedor outfit que realza su guatita de 24 semanas. Recordemos que ella espera el nacimiento de su primera hija, Bella, fruto de su relación con Sebastián Daroch.

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Cony Capelli al estilo maternal con cómodos jeans

Cony deslumbra en su publicación, vestida con un top tipo halter de estampado floral amarrado al frente. Esta pieza la acompañó con unos cómodos jeans holgados que se ciñen solo en la parte inferior de su vientre.

Instagram @conycapelli

El video muestra brevemente cómo la modelo baila y se maquilla, con el siguiente escrito de fondo: "Yo cuando escucho a mis vecinos carretear, pero estoy maternando".

Con este guiño a su día a día, Constanza demostró que mantenerse en tendencia y fiel a su estilo personal en pleno embarazo es toda una posibilidad si se escogen las prendas adecuadas.

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