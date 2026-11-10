"No sé cómo tener fuerzas ya": Cony Capelli comparte sentido mensaje tras la revelación de sexo de su bebé

10 nov. 2026 - 11:00 hrs.

Las últimas horas sin duda han estado cargadas de emociones para Cony Capelli. Si bien la influencer lució sumamente feliz en los registros de la revelación de sexo de su bebé, luego confesó sentir una gran tristeza.

El lunes la bailarina publicó imágenes de los mejores momentos de la celebración, en la que descubrió que tendrá una niña, cuyo nombre será Bella. Tras dar las gracias por las felicitaciones de sus seguidores, algo cambió drásticamente.

La tristeza de Cony Capelli

"Quiero agradecer infinitamente todos los comentarios bonitos que me han llegado por la revelación de género de Bella", dijo Constanza Capelli en sus historias de Instagram horas después de anunciar que será mamá de una bebita.

Instagram @conycapelli

"Estoy muy, muy feliz y nada, quería pasar a agradecer. Les manda un saludo mi cachorrita hermosa, mi bebé. Fue un día súper especial, así que den amor, nada más que cositas positivas, nada negativo porque es un proceso que quiero vivir, disfrutarlo a concho", culminó.

Más tarde, Capelli compartió la imagen de una ecografía de su gestación junto a una dedicatoria para su hija. "Prometo amarte más que a mí misma. Priorizarte ante cualquier cosa, rodeada de calma, amor y seguridad. Porque te mereces todo a pesar de todo, aunque el mundo arda", escribió.

Sin embargo, su más reciente publicación evidenció un cambio drástico en el estado de ánimo de la futura mamá. "¿Por qué los días siempre se tienen que arruinar?", expresó sobre una fotografía suya donde se la veía recostada con los ojos cerrados.

"Siento una pena enorme, un cansancio tremendo. No sé cómo tener fuerzas ya", finalizó. No obstante, la ex chica reality dejó en expectativa a sus fans, pues no compartió las causas de su abatimiento.

Instagram @conycapelli

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