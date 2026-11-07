Cony Capelli desbordó sensualidad: Revive el baile de Lady Marmalade en Teletón 2026

07 nov. 2026 - 02:49 hrs.

La Teletón 2026 sigue con su trasnoche en una nueva campaña solidaria que busca apoyar a miles de personas y sus familias.

Durante la madrugada de este sábado, Enzo Ferrada presentó en el Teatro Teletón la sección Musical Burlesque, en la que distintas figuras del espectáculo participaron en un show de baile.

Las primeras en subir al escenario fueron Constanza Capelli y Antonella Henríquez, quienes realizaron una presentación al ritmo de "Lady Marmalade".

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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